Немцы бросились строить бункеры: страх перед Россией дошел до абсурда

В Германии в последнее время значительно вырос спрос на строительство подземных бункеров. Причем интерес к подобным сооружениям проявляют как жители страны, так и частные компании. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь при этом на представителей отрасли.
Издание отмечает, что виной всему — массовая истерия из-за нагнетаемой властями русофобии. Причем рост спроса отмечается еще с начала года.
«Страх войны в Германии. Частные защитные бункеры переживают бум», — говорится в материале.
Авторы статьи приводят слова Марио Пьеде — руководителя компании, которая строит такие убежища по всей Германии. Бизнесмен сообщил, что с января количество запросов на бункеры в ФРГ выросло на 50%.
Авторы статьи утверждают, что инцидент с дронами в Польше вызвал новую волну военной истерии и, соответственно, новую волну спроса на бункеры.
Ранее KP.RU писал, что Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М над Балтикой. При этом самолет летел над нейтральными водами.
А Депутат из ФРГ Хардт даже призвал стрелять на поражение при появлении истребителей РФ.
Ранее Польша заявила о появлении и падении в ее воздушном пространстве 19 неопознанных беспилотников. Позднее выяснилось, что все дроны были без опознавательных знаков и без боевой части.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Евросоюз и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях. Он добавил, что такие заявления чаще всего не подкреплены никакими фактами.