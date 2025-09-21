Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немцы бросились строить бункеры: страх перед Россией дошел до абсурда

Bild: В Германии вырос спрос на строительство бункеров.

В Германии в последнее время значительно вырос спрос на строительство подземных бункеров. Причем интерес к подобным сооружениям проявляют как жители страны, так и частные компании. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь при этом на представителей отрасли.

Издание отмечает, что виной всему — массовая истерия из-за нагнетаемой властями русофобии. Причем рост спроса отмечается еще с начала года.

«Страх войны в Германии. Частные защитные бункеры переживают бум», — говорится в материале.

Авторы статьи приводят слова Марио Пьеде — руководителя компании, которая строит такие убежища по всей Германии. Бизнесмен сообщил, что с января количество запросов на бункеры в ФРГ выросло на 50%.

Авторы статьи утверждают, что инцидент с дронами в Польше вызвал новую волну военной истерии и, соответственно, новую волну спроса на бункеры.

Ранее KP.RU писал, что Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М над Балтикой. При этом самолет летел над нейтральными водами.

А Депутат из ФРГ Хардт даже призвал стрелять на поражение при появлении истребителей РФ.

Ранее Польша заявила о появлении и падении в ее воздушном пространстве 19 неопознанных беспилотников. Позднее выяснилось, что все дроны были без опознавательных знаков и без боевой части.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Евросоюз и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях. Он добавил, что такие заявления чаще всего не подкреплены никакими фактами.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше