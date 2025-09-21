Врач перечислила первые признаки остеопороза

Остеопороз — состояние, при котором кости человека становятся хрупкими и ломкими, оно часто развивается у пожилых людей. О первых признаках остеопороза рассказала в беседе с изданием aif.ru врач Ольга Чижевская.
Врач отметила, что бороться с хрупкостью костей можно, начав с ног.
«Меняется распределение нагрузки при ходьбе, ноги болят, гудят и сильнее, чем раньше, устают, меняется походка. Человек начинает снижать активность, все чаще присаживается, чтобы отдохнуть. И даже если раньше у вас не было плоскостопия, остеопороз может привести к его развитию», — цитирует издание эксперт.
Специалист добавила, что также у пациентов часто происходят потери равновесия. Человек начинает регулярно оступаться, увеличивается риск падений.
Ранее «Известия» рассказали, что первичный остеопороз развивается из-за дефицита половых гормонов, влияющих на обмен веществ и обновление клеток в костной ткани. Вторичный остеопороз встречается редко и обычно связан с генетическими, эндокринными заболеваниями или приемом некоторых лекарств.