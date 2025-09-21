Врач заявил о связи здоровья сердца и зубов

— Важными составляющими профилактики сердечно-сосудистых являются контроль стресса, качества сна и воспалений в полости рта. Кроме того, окружность талии — важный маркер висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Его избыток повышает давление и риск развития атеросклероза, — заявил медик.