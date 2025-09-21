Врач заявил о связи здоровья сердца и зубов

Здоровье сердца и сосудов напрямую зависит от образа жизни человека. О том, за каким правилам необходимо следовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил изданию Lenta.ru кардиолог Иван Ефремкин.
— Важными составляющими профилактики сердечно-сосудистых являются контроль стресса, качества сна и воспалений в полости рта. Кроме того, окружность талии — важный маркер висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Его избыток повышает давление и риск развития атеросклероза, — заявил медик.
Он добавил, что окружность талии не должна превышать 94 сантиметра у мужчин и 80 сантиметров у женщин.
Патогены из полости рта воздействуют на стенки сосудов, объясняет RT. Также растёт уровень воспалительных маркеров, бактерии попадают в кровеносное русло. В результате получается системное воздействие на организм.