Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач заявил о связи здоровья сердца и зубов

Кардиолог Ефремкин: для здоровья сосудов важно чистить зубы и измерять талию.

Источник: Комсомольская правда

Здоровье сердца и сосудов напрямую зависит от образа жизни человека. О том, за каким правилам необходимо следовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил изданию Lenta.ru кардиолог Иван Ефремкин.

— Важными составляющими профилактики сердечно-сосудистых являются контроль стресса, качества сна и воспалений в полости рта. Кроме того, окружность талии — важный маркер висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Его избыток повышает давление и риск развития атеросклероза, — заявил медик.

Он добавил, что окружность талии не должна превышать 94 сантиметра у мужчин и 80 сантиметров у женщин.

Патогены из полости рта воздействуют на стенки сосудов, объясняет RT. Также растёт уровень воспалительных маркеров, бактерии попадают в кровеносное русло. В результате получается системное воздействие на организм.