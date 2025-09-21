Осведомленность молодых специалистов медучреждений по вопросам охраны труда будут повышать в Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут повышать осведомленность молодых специалистов по вопросам охраны труда благодаря молодежному дню, который впервые пройдет в учреждениях здравоохранения 24 сентября в ходе осенней отраслевой Недели нулевого травматизма. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.
Как отметил лидер отраслевого профсоюза Вячеслав Шило, основной акцент в сфере охраны труда нужно сделать на практической реализации превентивной модели обеспечения безопасности работников — она уже является элементом нормативной практики.
Вячеслав Шило обратил внимание на то, что за последние годы сформирована устойчивая законодательная база, позволяющая организовать системную работу по управлению рисками как на государственном уровне, так и непосредственно в организациях.
«Сегодня мы нацелены на то, чтобы поделиться своими лучшими наработками в сфере охраны труда с молодыми специалистами. Готовы поддержать молодежь во всем, чтобы их труд был не только плодотворным, но и безопасным», — отметил лидер отраслевого профсоюза.
В молодежном дне могут поучаствовать руководители организаций, главные специалисты, работники служб охраны труда, уполномоченные представители профсоюза. Участники обсудят широкий круг вопросов по охране труда, совместными усилиями определят приоритетные направления обучения молодых специалистов исходя из имеющихся у них знаний и умений по этой теме. Будут интерактивы. В частности, покажут видеоролик «Мой вклад в культуру безопасности», пройдет конкурс «Искусство безопасности».
По словам Вячеслава Шило, молодежный день позволит не только обсудить проблемы, но и найти решения, которые впоследствии трансформируются в конкретные меры по обеспечению безопасности и защиты здоровья работников. -0-