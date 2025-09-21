На Австралию может упасть космический мусор из-за запуска Starlink

В Австралии не исключают падение космического мусора в ближайшую неделю из-за запуска ракеты SpaceX в рамках миссии Starlink 10−27. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Мельбурн».
По данным собеседника агентства, ссылающегося на уведомление от США, вероятность падения обломков сохраняется до субботы, 27 сентября. Это связано с операцией по возвращению в атмосферу и приводнению разгонного блока ракеты.
В связи с этим с 21 по 27 сентября до 14:23 по всемирному времени (17:23 мск) часть воздушного пространства над западом Австралии, как над сушей, так и прилегающими морскими районами объявлена опасной для авиации.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) и вывела на орбиту 28 новых спутников системы Starlink.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что в РФ в скором времени появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink.