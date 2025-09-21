Несовершеннолетний пострадал в ДТП в Ростове

В субботу, 20 сентября, в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Инцидент случился в 18:55 вблизи дома 2/101 по улице Берберовская. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.