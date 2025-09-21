Ричмонд
Несовершеннолетний пострадал в ДТП в Ростове

В Ростове-на-Дону водитель сбил несовершеннолетнего пешехода на переходе.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 сентября, в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Инцидент случился в 18:55 вблизи дома 2/101 по улице Берберовская. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выполнении правого поворота с прилегающей территории по дополнительной секции светофора совершил наезд на 17-летнего подростка. Пострадавший в момент ДТП переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

