Врач дала неочевидный совет по укреплению иммунитета осенью

Осенью большинство людей превращаются в домоседов — гулять в прохладную промозглую погоду решится не каждый. Оказывается, такая стратегия неверна с точки зрения здоровья — ведь находиться на свежем воздухе осенью особенно необходимо, сообщила в разговоре с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
— Промозглый осенний ветер, морось дождя и сырость — осенью солнечные дни становятся редкостью, именно поэтому регулярные прогулки на свежем воздухе приобретают особую ценность. Прогулки под открытым небом способствуют выработке витамина D, необходимого для крепкого иммунитета, — цитирует издание собеседницу.
Она добавила, что прогулки также улучшают кровообращение и ускоряют обмен веществ, что помогает сохранять здоровье в холодное время года.
Ранее KP.RU сообщил, что осенью следует включить в рацион продукты, богатые витамином Д. В их числе — жирные сорта рыбы (лосось, сельдь), яичные желтки. Кстати, гранат, за счет значительного содержания витамина C, также способствует и укреплению иммунитета, и улучшению пищеварения.