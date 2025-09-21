Врач дала неочевидный совет по укреплению иммунитета осенью

Осенью большинство людей превращаются в домоседов — гулять в прохладную промозглую погоду решится не каждый. Оказывается, такая стратегия неверна с точки зрения здоровья — ведь находиться на свежем воздухе осенью особенно необходимо, сообщила в разговоре с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Наталья Попова.