В Кирове открыли светомузыкальный фонтан с отсылкой к кукарскому кружеву

В Кирове состоялось открытие нового мультимедийного светомузыкального плавающего фонтана, который подарил городу Сбер. В торжественной церемонии запуска этого объекта приняли участие Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко, а также Губернатор Кировской области Александр Соколов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что новый фонтан установлен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Его дизайн вдохновлен кукарским кружевом — известным народным промыслом Кировской области. Фонтан оснащен 166 динамическими струями, способными менять направление и интенсивность; центральная струя поднимается на 35 метров. Также предусмотрен водный экран размером 8×32 метра для проекции видео, превращающий фонтан в мультимедийную площадку для светомузыкальных и лазерных шоу.
Во время торжественного открытия нового интерактивного фонтана произошла трогательная история — местный парень сделал предложение руки и сердца своей девушке. Для влюбленной пары парк имени Кирова всегда был символом их отношений: здесь они гуляли, смеялись и строили планы. Когда парень узнал о запуске фонтана, он сразу понял — это идеальный момент и место. Компания откликнулась на его просьбу и помогла подготовить сюрприз.
В кульминационный миг заиграла их общая любимая песня. Под ее аккорды он опустился на одно колено и услышал долгожданное «Да!».
«Киров — город, бережно сохраняющий свое богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения», — сказал Александр Анащенко, Председатель Волго-Вятского банка.
По его словам, фонтан выполнен с отсылкой к орнаментам кукарского кружева — символу народного творчества региона. Кульминацией вечера стало светомузыкальное шоу «Возрождение легенды» — благодаря нейросети Kandinsky и мультимедийным технологиям на глади водного экрана были воссозданы сцены из полотен Виктора Васнецова, словно оживив его сказочные образы.
Сооружение не ограничится ролью декоративного элемента, а станет местом встреч, прогулок и вдохновения — настоящим центром притяжения для горожан и туристов.
«Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы дарить радость кировчанам и гостям вятской земли», — отметил Александр Соколов, Губернатор Кировской области.
В шоу участвовали артисты в светодиодных костюмах с мерцающими шарами, гидроциклы с фаер-эффектами и зорбы, в которых акробаты демонстрировали трюки. Выступления проходили как на водной глади, так и на специально смонтированной сцене. Постановку дополнили лазерные проекции и пиротехника.
С первыми струями фонтана зазвучала лирическая композиция «Город в сердце моем» — ее исполнили воспитанники Образцового хора «Небесные ласточки» под руководством Марины Машкиной, хормейстера народных коллективов и руководителя Дома народного творчества Кировской области. Завершающим аккордом праздника стало выступление главного гостя вечера — группы «5sta Family».
Проект стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Кировской области и администрацией города Кирова. Напомним, что банк подарил городам России уже более 30-ти интерактивных фонтанов.
