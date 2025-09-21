В Кирове открыли светомузыкальный фонтан с отсылкой к кукарскому кружеву

Во время торжественного открытия нового интерактивного фонтана произошла трогательная история — местный парень сделал предложение руки и сердца своей девушке. Для влюбленной пары парк имени Кирова всегда был символом их отношений: здесь они гуляли, смеялись и строили планы. Когда парень узнал о запуске фонтана, он сразу понял — это идеальный момент и место. Компания откликнулась на его просьбу и помогла подготовить сюрприз.