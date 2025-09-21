Уборка древесины, ремонт и озеленение. Какие работы по благоустройству проводят дорожники Минской области

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр» Дмитрий Демидович в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, какие работы по благоустройству проводят дорожники Минской области.
Автодоры всех областей подчиняются Министерству транспорта и коммуникаций и обслуживают исключительно республиканские дороги, которые являются государственной собственностью. Все работы на этих дорогах финансируются из республиканского бюджета, а не из местных средств.
В Беларуси в этом году отремонтируют на 15% больше «квадратов» улично-дорожной сети МЖКХ: гражданские инициативы по благоустройству в этом году получили новый импульс.
Основная задача дорожников — обеспечить круглогодичный, безопасный и бесперебойный проезд по сети дорог, подчеркнул Дмитрий Демидович. Независимо от времени года, они обязаны гарантировать безопасность каждому гражданину Республики Беларусь и каждому пользователю автомобильной дороги.
Что касается благоустройства, то оно связано с республиканскими дорогами, расположенными за пределами городов и соединяющими их. «Поэтому подход к содержанию таких дорог отличается от городских. В государственном плане предусмотрено выполнение комплекса работ по содержанию республиканских и местных автодорог согласно действующим техническим и нормативно-правовым актам, которые дорожники обязаны выполнять на 100%, — обратил он внимание. — Также выполняется важная работа по удалению валежной древесины, опасных деревьев и кустарниковой растительности. За первое полугодие эта древесина была убрана на 695 км при плане в 479 км».
Основной акцент в работе дорожников, естественно, ремонт дорог. При плане на этот год отремонтировать 276 км в Минской области уже выполнен ремонт на более чем 210 км.
«Благоустройство также включает объекты, такие как остановочные пункты, которые расположены вне населенных пунктов. Это нужно для того, чтобы люди могли выйти по дороге и добраться до садоводческого товарищества или других мест. Эти остановки тоже требуют благоустройства. У нас на балансе находится 1972 остановки на протяженности 3,4 тыс. км в обе стороны. На каждой остановке должна быть оборудованная скамейка. Мы уже давно перешли от дешевых к более практичным решениям — и мусоросборники, и скамейки у нас теперь оцинкованные. То же самое касается и автопавильонов, что позволяет снизить затраты на их последующее содержание и обслуживание», — пояснил Дмитрий Демидович.
Отдельный важный вопрос — озеленение. «В государственном плане также предусмотрены работы по озеленению. Если посадить дерево или кустарник в населенном пункте, это воспринимается положительно, поскольку в городе масштаб меньше и скорость движения автомобилей ниже. Однако на скоростных трассах, где автомобили движутся со скоростью около 120 км/ч, создание декоративных композиций теряет смысл, так как их просто не заметят. Основная задача здесь — создание снегозадерживающих насаждений, которые одновременно решают две задачи: озеленение и функциональность, — сказал он. — В республиканском плане на первое полугодие необходимо было высадить 190 деревьев, а фактически в области было высажено более 15,6 тыс.»-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.