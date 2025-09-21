Уборка древесины, ремонт и озеленение. Какие работы по благоустройству проводят дорожники Минской области

«Благоустройство также включает объекты, такие как остановочные пункты, которые расположены вне населенных пунктов. Это нужно для того, чтобы люди могли выйти по дороге и добраться до садоводческого товарищества или других мест. Эти остановки тоже требуют благоустройства. У нас на балансе находится 1972 остановки на протяженности 3,4 тыс. км в обе стороны. На каждой остановке должна быть оборудованная скамейка. Мы уже давно перешли от дешевых к более практичным решениям — и мусоросборники, и скамейки у нас теперь оцинкованные. То же самое касается и автопавильонов, что позволяет снизить затраты на их последующее содержание и обслуживание», — пояснил Дмитрий Демидович.