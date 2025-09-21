Райкина возмутила церемония прощания с Бутусовым в Болгарии

— Все, что связано с его уходом, — это так непостижимо мистично, так пронизано каким-то черным юмором, начиная от прощания в Софии, где там было столько разного, двоилось, потому что это было и горько, и нелепо, и смешно. Мне казалось, и мы с Машей об этом говорили, что Юра хихикает от того процесса, глупого отчасти, который там происходил, при этом прощании. И вместе с тем, конечно, это было невозможно, невыносимо больно, — приводит его слова The Voice.