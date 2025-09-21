Райкина возмутила церемония прощания с Бутусовым в Болгарии

Российский актер Константин Райкин жестко раскритиковал организацию церемонии прощания с ушедшим из жизни режиссером Юрием Бутусовым в Софии, назвав ее абсурдной. Народный артист РФ также высказал слова поддержки вдове своего коллеги.
Бутусов считал театр «Сатирикон», куда его в 2002 году пригласил художественный руководитель Константин Райкин, своим вторым домом. Там он поставил пять спектаклей. Райкин произнес эмоциональную речь, выразив недовольство по поводу церемонии прощания, прошедшей в столице Болгарии.
— Все, что связано с его уходом, — это так непостижимо мистично, так пронизано каким-то черным юмором, начиная от прощания в Софии, где там было столько разного, двоилось, потому что это было и горько, и нелепо, и смешно. Мне казалось, и мы с Машей об этом говорили, что Юра хихикает от того процесса, глупого отчасти, который там происходил, при этом прощании. И вместе с тем, конечно, это было невозможно, невыносимо больно, — приводит его слова The Voice.
На возвышении у могилы был установлен черно-белый портрет Бутусова, на котором он изображен с улыбкой и прикрытым рукой лицом. Вблизи места захоронения разместили две декоративные фигуры белых птиц. Проводить лауреата шести премий «Золотая маска» собрались около двухсот его коллег и учеников, среди которых был известный актер Виктор Добронравов.
В воскресенье, 21 сентября, в Москве спустя 1,5 месяца после смерти прошло прощание с режиссером, а также похороны на одном из столичных кладбищ.
О смерти Бутусова 10 августа сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский. Позже появилась информация о том, что режиссер утонул во время отпуска. Его унесло волной в море.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Бутусова кремируют в Болгарии, где он скончался, после чего его прах планировалось доставить в Санкт-Петербург. Однако позже его семья все-таки решила организовать похороны в Москве. По словам Крока, отъезд из России был главной ошибкой режиссера.