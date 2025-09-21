Фадеев разочарован выступлением Shamana на «Интервидении»

Максим Фадеев раскритиковал постановку номера Shamana на «Интервидении».
Популярный музыкант и продюсер из Кургана Максим Фадеев разочарован выступлением Shamana — певца Ярослава Дронова на «Интервидении». Об этом Фадеев сообщил в соцсетях.
«Я разочарован. Песня прозвучала некорректно исключительно потому, что Ярослав был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.
Он отметил, что песня «Прямо по сердцу», которую исполнял Дронов, вокально очень сложна и требует физиологического спокойствия. Но певец на сцене должен был бегать, спускаться сверху и вести себя почти как каскадер. По мнению Фадеева, чтобы донести до зрителей суть, достаточно было простого номера: артиста в черной футболке, луча света, рояля и голоса.
Фадеев также пояснил, что для него стал неожиданностью отказ Дронова от оценок жюри. «Я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой», — заключил Фадеев.
Ранее Ярослав Дронов (Shaman) представлял Россию в финале «Интервидения-2025» с песней «Прямо по сердцу» и выступил под девятым номером, который считал символичным. Перед конкурсом артист попросил снять его номер с голосования, объяснив это уважением к принимающей стороне и отметив, что для него Россия уже одержала победу.