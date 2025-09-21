Макрон заявил, что нужен импульс для переговоров по Украине: кроме новых санкций идей у него нет

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового импульса для переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CBS.
«Мы должны действовать. И нам нужен политический, военный и экономический импульс», — отметил он.
По словам Макрона, странам Европы нужна инициатива, которая позволит Россию за стол переговоров для разрешения конфликта. При этом президент Франции призвал увеличить санкционное давление на РФ, обвинив страну в якобы дестабилизации ситуации в Европе.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Россия остается открытой к переговорам по ситуации на Украине, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта.