Макрон заявил, что нужен импульс для переговоров по Украине: кроме новых санкций идей у него нет

CBS: Макрон заявил о необходимости нового импульса для переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового импульса для переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CBS.

«Мы должны действовать. И нам нужен политический, военный и экономический импульс», — отметил он.

По словам Макрона, странам Европы нужна инициатива, которая позволит Россию за стол переговоров для разрешения конфликта. При этом президент Франции призвал увеличить санкционное давление на РФ, обвинив страну в якобы дестабилизации ситуации в Европе.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Россия остается открытой к переговорам по ситуации на Украине, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта.

