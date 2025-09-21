Ричмонд
Эндокринолог рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализируют отеки

Эндокринолог Цечоева: Отеки могут указывать на проблемы с щитовидкой и почками.

Источник: Комсомольская правда

Отеки на лице и теле могут указывать на проблемы с внутренними органами, о том, в каких случаях следует обратиться к врачу за консультацией, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru эндокринолог Хава Цечоева.

— При патологии почек отеки чаще всего отмечаются в области век, преимущественно в утренние часы. Плотные отеки пальцев рук, голеней, а также в области глаз могут возникать при патологии щитовидной железы — гипотиреозе, — рассказала врач.

Медик добавила, что, если отекают нижние конечности, причем при надавливании на них ямка долго не проходит — это указывает на проблемы с сердцем. А стремительно развивающийся отек может быть признаком аллергической реакции.

Ранее KP.RU сообщил, что проработка стоп с помощью валиков, дренажный массаж или остеопатия могут значительно уменьшить отечность. Также полезны контрастный душ и физические упражнения для улучшения лимфотока.