SIC Noticias: Португалия признала государственность Палестины

Португальская сторона признала государство Палестина. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщил телеканал SIC Noticias со ссылкой на заявление португальского министра иностранных дел Паулу Ранжеля.
Лиссабон выступил за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государственностей, говорится в материале.
В этот же день стало известно, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестинское государство. Премьер Канады Марк Карни добавил, что правительство Израиля методично противостоит созданию Палестинского государства. По его словам, атаки израильской стороны привели к гибели десятков тысяч жителей сектора Газа, голоду и переселению.
Бельгия также заявляла о своих намерениях признать Палестину на грядущей Генассамблее в Нью-Йорке. Помимо этого, Брюссель анонсировал ряд санкций, которые затронут власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС с целью ликвидации гуманитарного кризиса в Газе.
Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху возмутился такими решениями и назвал это «наградой за террор». Также он заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.