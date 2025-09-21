Ричмонд
SIC Noticias: Португалия признала государственность Палестины

Португальская сторона признала государство Палестина. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщил телеканал SIC Noticias со ссылкой на заявление португальского министра иностранных дел Паулу Ранжеля.

Лиссабон выступил за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государственностей, говорится в материале.

В этот же день стало известно, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестинское государство. Премьер Канады Марк Карни добавил, что правительство Израиля методично противостоит созданию Палестинского государства. По его словам, атаки израильской стороны привели к гибели десятков тысяч жителей сектора Газа, голоду и переселению.

Бельгия также заявляла о своих намерениях признать Палестину на грядущей Генассамблее в Нью-Йорке. Помимо этого, Брюссель анонсировал ряд санкций, которые затронут власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС с целью ликвидации гуманитарного кризиса в Газе.

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху возмутился такими решениями и назвал это «наградой за террор». Также он заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
