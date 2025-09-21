Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы

Четыре рейса были перенесены на 22 сентября. Из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Сургута и ряда других городов, задерживаются десять вылетов. Кроме того, на прилет задержано пять рейсов, три рейса из Иванова и Махачкалы перенесены на следующий день. Информация об изменениях в расписании следует из онлайн-табло аэропорта.