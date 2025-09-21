Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы

В международной авиагавани массово задерживаются рейсы.
В сочинском международном аэропорту отмечается задержка более пятнадцати авиарейсов. Об этом сообщает авиагавань.
Четыре рейса были перенесены на 22 сентября. Из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Сургута и ряда других городов, задерживаются десять вылетов. Кроме того, на прилет задержано пять рейсов, три рейса из Иванова и Махачкалы перенесены на следующий день. Информация об изменениях в расписании следует из онлайн-табло аэропорта.
Администрация аэропорта напоминает о работе бесплатной комнаты матери и ребёнка в терминале, а также о наличии фонтанчиков с бесплатной питьевой водой, доступны коврики для комфортного размещения. Пассажиров призывают отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло, на сайте аэропорта или в телеграм-боте.
Ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.