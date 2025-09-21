В России предложили ввести штрафы от 15 тысяч рублей за курение в подъездах

За курение в квартире могут оштрафовать в том случае, если табачный дым проникает в общий коридор или соседние жилые помещения. Курить также запрещено на лестничных клетках, в лифтах, коридорах и на общих балконах. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей, пишет ОТР.