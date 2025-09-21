В России предложили ввести штрафы от 15 тысяч рублей за курение в подъездах

В России предложили ввести штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. С такой инициативой депутат Сергей Миронов к главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Если предложение будет принято, то нарушителей станут наказывать рублем и вовсе не так, как сейчас. В настоящий момент речь идет о штрафах в 500−1500 рублей, но эти санкции не работают.
— Штраф нужно поднимать до 15 тысяч за первое нарушение, за повторное в течение года — от 30 тысяч рублей и вплоть до ареста, — заявил Миронов в беседе с 360.ru.
Следить за порядком должны управляющие компании, не бездействовать если жители жалуются на курильщиков. Если подобное происходит, то штраф для них должен составлять до 200 тысяч рублей.
Жалобы на эти нарушения поступают со всех регионов, люди вынуждены терпеть табачный дым, окурки, шумных соседей, которые порой распивают спиртные напитки на лестничной клетке. Штрафую за это всего на 500 рублей.
— А то и вовсе ограничиваются предупреждением. Пора принимать решительные меры! — возмутился Миронов.
За курение в квартире могут оштрафовать в том случае, если табачный дым проникает в общий коридор или соседние жилые помещения. Курить также запрещено на лестничных клетках, в лифтах, коридорах и на общих балконах. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей, пишет ОТР.
Тем временем, в России могут ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне специально отведенных мест для курения и дома. Ограничения с большой долей вероятности появятся в ближайшие годы. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
Ранее, эксперты рассказали, можно ли не платить за услуги консьержа, если собственник не согласен. В случае, когда владелец недвижимости против, того, чтобы в его подъезде работал консьерж, то есть право не оплачивать данные услуги. Но судебная практика по этому вопросу двоякая, пишет aif.ru.