Студенты Петербурга могут легально заработать на написании диплома

До 30 сентября выпускники вузов, обучающиеся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры, могут подать документы на конкурс дипломных работ, выполненных по заданиям комитетов, управлений, администраций районов и Петербурга.
Конкурсная комиссия уже определила 142 темы, связанные с решением практических задач в сфере городского хозяйства. Лучшие проекты будут отмечены денежными премиями — 30 тысяч рублей.
Отмечается, что за годы проведения конкурса правительством города поддержано более 1,5 тысячи студенческих дипломов. Многие идеи и разработки выпускников были внедрены в жизнь и нашли применение в городской инфраструктуре.