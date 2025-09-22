Ричмонд
Студенты Петербурга могут легально заработать на написании диплома

У петербургских студентов появилась возможность получить денежную премию за выполнение дипломных проектов по заданию органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Источник: архив «МК в Питере»

До 30 сентября выпускники вузов, обучающиеся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры, могут подать документы на конкурс дипломных работ, выполненных по заданиям комитетов, управлений, администраций районов и Петербурга.

Конкурсная комиссия уже определила 142 темы, связанные с решением практических задач в сфере городского хозяйства. Лучшие проекты будут отмечены денежными премиями — 30 тысяч рублей.

Отмечается, что за годы проведения конкурса правительством города поддержано более 1,5 тысячи студенческих дипломов. Многие идеи и разработки выпускников были внедрены в жизнь и нашли применение в городской инфраструктуре.