Временные ограничения на полёты ввели в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее десятки туристов опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере. Причиной затора стали затянувшиеся из-за ливней ремонтные работы на дороге. Путешественники рассказали, что выехали за два с половиной часа до вылета, рассчитывая на пятнадцатиминутную дорогу до аэропорта. В результате они прибыли к терминалам спустя тридцать минут после отправления своего рейса. Для того чтобы улететь, им пришлось приобретать новые билеты стоимостью около пятидесяти тысяч рублей каждый. Пробка образовалась в районе железнодорожного вокзала Адлера в направлении центра Сочи.