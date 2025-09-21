Временные ограничения на полёты ввели в аэропорту Сочи

Ранее десятки туристов опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере. Причиной затора стали затянувшиеся из-за ливней ремонтные работы на дороге. Путешественники рассказали, что выехали за два с половиной часа до вылета, рассчитывая на пятнадцатиминутную дорогу до аэропорта. В результате они прибыли к терминалам спустя тридцать минут после отправления своего рейса. Для того чтобы улететь, им пришлось приобретать новые билеты стоимостью около пятидесяти тысяч рублей каждый. Пробка образовалась в районе железнодорожного вокзала Адлера в направлении центра Сочи.