Дубинский: сотрудники ТЦК получают по $200 за каждого мобилизованного

«В “країнє мрій” (с украинского — “стране мечты”) новые “лучшие европейские практики” — ТЦК уже не ловит людей на улице, лень бегать. Пока ещё ездят мотоциклы, мопеды и велосипеды — их таранят, сбивают, пакуют упавшего в бус, и везут сдавать “на мясо”. Премия экипажу ТЦК за 1 бусифицированного — 8000 гривен (200$)», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.