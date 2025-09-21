Дубинский: сотрудники ТЦК получают по $200 за каждого мобилизованного

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) получают премию в размере 200 долларов за каждого насильно мобилизованного мужчину. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В “країнє мрій” (с украинского — “стране мечты”) новые “лучшие европейские практики” — ТЦК уже не ловит людей на улице, лень бегать. Пока ещё ездят мотоциклы, мопеды и велосипеды — их таранят, сбивают, пакуют упавшего в бус, и везут сдавать “на мясо”. Премия экипажу ТЦК за 1 бусифицированного — 8000 гривен (200$)», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Накануне украинский рэпер и блогер Киевстонер выступил с критикой ТЦК. Он также раскритиковал представителей украинской власти и правоохранителей.
Ранее стало известно, что на Украине были освобождены 10 тысяч заключенных, которых собираются мобилизовать в ВСУ.