В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ по санаторию и школе в Крыму

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе и санаторию «Форос» в Крыму демонстрирует чудовищность действующего на Украине режима. С таким заявлением в воскресенье, 21 сентября, выступил депутат Государственной думы РФ генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

— Украинские беспилотники атаковали санаторий, нанесли удар по школе, есть жертвы. Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны, — заявил он.

Отдельно парламентарий подчеркнул, что атака произошла в праздник Рождества Богородицы. По словам Ивлева, удар можно назвать «чудовищным преступлением фашистского киевского режима», передает ТАСС.

Об атаке стало известно вечером того же дня. В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинской армии на санаторий в Крыму около 15 человек пострадали, есть погибшие. По словам главы региона Сергея Аксенова, на месте начали работу оперативные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

