Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 22 сентября будут наносить дорожную разметку на 27 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на ул. Московской, ул. Одинцова (от ул. Одоевского до ул. Лобанка), местном проезде пр. Независимости (от ул. Руссиянова до ул. Стариновской), местном проезде от ул. Гамарника до ул. Мирошниченко, Логойском тракте, пр. Партизанский — ул. Селицкого (мост), ул. Клумова, ул. Суражской, ул. Огинского, ул. Пашкевич, ул. Шевченко, ул. Гвишиани, ул. Октябрьской, ул. Некрашевича, ул. Антоновской, ул. Белинского, ул. Казимировской, ул. Олешева, ул. Кульман, ул. Выготского, ул. Осипенко, ул. Каховской, пер. Водопроводном, ул. Тростенецкой, пр. Рокоссовского — ул. Ванеева (круг), ул. Сурганова и ул. Долгобродской.
В ГАИ рекомендовали учитывать эти сведения при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-