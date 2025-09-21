Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на ул. Московской, ул. Одинцова (от ул. Одоевского до ул. Лобанка), местном проезде пр. Независимости (от ул. Руссиянова до ул. Стариновской), местном проезде от ул. Гамарника до ул. Мирошниченко, Логойском тракте, пр. Партизанский — ул. Селицкого (мост), ул. Клумова, ул. Суражской, ул. Огинского, ул. Пашкевич, ул. Шевченко, ул. Гвишиани, ул. Октябрьской, ул. Некрашевича, ул. Антоновской, ул. Белинского, ул. Казимировской, ул. Олешева, ул. Кульман, ул. Выготского, ул. Осипенко, ул. Каховской, пер. Водопроводном, ул. Тростенецкой, пр. Рокоссовского — ул. Ванеева (круг), ул. Сурганова и ул. Долгобродской.