Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд человек по всему миру

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд человек по всему миру. Об этом заявили организаторы конкурса.
«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — рассказали представители «Интервидения».
Напомним, что международный конкурс «Интервидение» прошел в минувшую субботу, 20 сентября, на площадке Live Арена в Москве. От России на мероприятии выступал певец SHAMAN. Артист исполнил песню о любви «Прямо по сердцу», выйдя на сцену под девятым номером, однако позже снял свою кандидатуру с конкурса..
Победителем международного конкурса стал певец из Вьетнама Дык Фук. Артист также заявил, что часть выигрыша потратит на благотворительность в России.