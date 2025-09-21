Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд человек по всему миру

Напомним, что международный конкурс «Интервидение» прошел в минувшую субботу, 20 сентября, на площадке Live Арена в Москве. От России на мероприятии выступал певец SHAMAN. Артист исполнил песню о любви «Прямо по сердцу», выйдя на сцену под девятым номером, однако позже снял свою кандидатуру с конкурса..