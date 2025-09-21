Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд человек по всему миру

4 млрд зрителей по всему миру следили за международным музыкальным конкурсом «Интервидение».

Источник: Комсомольская правда

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд человек по всему миру. Об этом заявили организаторы конкурса.

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — рассказали представители «Интервидения».

Напомним, что международный конкурс «Интервидение» прошел в минувшую субботу, 20 сентября, на площадке Live Арена в Москве. От России на мероприятии выступал певец SHAMAN. Артист исполнил песню о любви «Прямо по сердцу», выйдя на сцену под девятым номером, однако позже снял свою кандидатуру с конкурса..

Победителем международного конкурса стал певец из Вьетнама Дык Фук. Артист также заявил, что часть выигрыша потратит на благотворительность в России.