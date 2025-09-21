Ричмонд
Axios: Трамп встретится с лидерами арабских и мусульманских стран на ГА ООН

Axios отмечает, что арабские лидеры могут попросить Трампа надавить на Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп собирается на полях Генеральной Ассамблеи ООН провести встречу с лидерами ряда арабских и мусульманских стран для обсуждения путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что встреча назначена на вторник в 14:30 по местному времени (21:30 мск) — за неделю до запланированной на 29 сентября встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Приглашения получили главы Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. Как отмечает Axios, глава Белого дома намерен обсудить с ними участие в восстановлении сектора Газа после боевых действий и возможность размещения там военных контингентов этих стран в роли «стабилизирующей силы», которая могла бы сменить израильские войска после их вывода.

Собеседники издания также заявили, что арабские лидеры, вероятно, попросят Трампа оказать давление на Нетаньяху с целью прекращения военных действий в Газе и отказа от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал подготовку к двум международным переговорам с участием президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что лидер Штатов может встретиться с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа и нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским.

