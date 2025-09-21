Axios: Трамп встретится с лидерами арабских и мусульманских стран на ГА ООН

Приглашения получили главы Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. Как отмечает Axios, глава Белого дома намерен обсудить с ними участие в восстановлении сектора Газа после боевых действий и возможность размещения там военных контингентов этих стран в роли «стабилизирующей силы», которая могла бы сменить израильские войска после их вывода.