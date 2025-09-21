Ричмонд
В ХАМАС заявили о важности признания Палестины странами Запада

В ХАМАС подчеркнули, что признание Палестины должно сопровождаться действиями, направленными на прекращение боевых действий в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Представители палестинского движения ХАМАС выступили с заявлением, что признание государственности Палестины рядом западных стран является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю, передает агентство РИА Новости.

«Это дань уважения борьбе, стойкости и жертвам нашего народа на пути к освобождению и возвращению на свои земли», — следует из заявления палестинского движения.

Кроме того, в ХАМАС подчеркнули, что признание Палестины должно сопровождаться действиями, направленными на прекращение боевых действий в секторе Газа. Там добавили, что также необходимо противостоять планам поселений на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Канада, Австралия и Великобритания официально признали независимость палестинского государства.

