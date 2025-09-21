RT: Жена офицера Ступникова, передававшего координаты ВСУ, развелась с ним

По информации источника, следователи уже допросили женщину. В ходе досмотра ее мобильного телефона никаких подозрительных данных не обнаружено. В настоящее время она работает тренером в бассейне спортивного комплекса «Олимп» в городе Борзя. Директор учреждения подтвердил, что женщина добросовестно выполняет свои обязанности, тренируя девочек.