RT: Жена офицера Ступникова, передававшего координаты ВСУ, развелась с ним

Жена российского офицера Льва Ступникова, который передавал данные о расположении российских войск украинской стороне, развелась с ним. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщило издание RT со ссылкой на источник.
По информации источника, следователи уже допросили женщину. В ходе досмотра ее мобильного телефона никаких подозрительных данных не обнаружено. В настоящее время она работает тренером в бассейне спортивного комплекса «Олимп» в городе Борзя. Директор учреждения подтвердил, что женщина добросовестно выполняет свои обязанности, тренируя девочек.
— Она уже около трех лет здесь работает. Ответственно относится к своим обязанностям, тренирует девочек, — цитирует директора RT.
Льва Ступникова обвинили в сотрудничестве с украинскими военными и передаче координат подразделений ВС РФ. Солдат фактически стал «глазами и ушами» противника. Бойцы спецназа «Ахмат» распространили видео, на котором он признается в наведении ракетных ударов HIMARS по российским позициям в районе Волновахи.
Позже стало известно, что военный медик, который лечил российского офицера Льва Ступникова, которого, по данным RT, обвиняют в наведении ракет на своих, стал жертвой такого удара.