Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи введены временные ограничения на полеты: фоторепортаж из аэропорта

Вечером 21 сентября в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над Черным морем с 16:00 до 20:00. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Среди застрявших в аэропорту пассажиров много людей, все очень устали. В числе прочих пассажиров свои рейсы ждут руководители проекта «МК Азия» и редактор издания «МК Ямал». Обстановка в залах ожидания Сочинского аэропорта — в фоторепортаже журналиста «МК».

18

Вечером 21 сентября в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над Черным морем с 16:00 до 20:00. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Среди застрявших в аэропорту пассажиров много людей, все очень устали. В числе прочих пассажиров свои рейсы ждут руководители проекта «МК Азия» и редактор издания «МК Ямал». Обстановка в залах ожидания Сочинского аэропорта — в фоторепортаже журналиста «МК».