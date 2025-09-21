Сидит в спецложе за пуленепробиваемым стеклом: Трамп приехал на панихиду по убитому активисту Кирку

Президент США Дональд Трамп прибыл на стадион State Farm в Аризоне чтобы попрощаться с убитым консервативным активистом Чарли Кирком, сообщает CNN. Панихида проходит на том же стадионе.
Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек. На церемонии вместе с Дональдом Трампом выступят вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг Кирка, и государственный секретарь Марко Рубио.
Белый дом передает, что Трамп наблюдает за панихидой из специально оборудованной ложи на стадионе. Он находится за пуленепробиваемым стеклом и готовится к своей речи.
Ранее стало известно, что в американском городе Финикс будут усилены меры безопасности вокруг стадиона, где состоятся памятные мероприятия в честь убитого активиста и консерватора США.
Напомним, глава Белого дома отметил заслуги Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами.