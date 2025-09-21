Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сидит в спецложе за пуленепробиваемым стеклом: Трамп приехал на панихиду по убитому активисту Кирку

Трамп прилетел в Аризону на прощание с убитым активистом Чарли Кирком.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прибыл на стадион State Farm в Аризоне чтобы попрощаться с убитым консервативным активистом Чарли Кирком, сообщает CNN. Панихида проходит на том же стадионе.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек. На церемонии вместе с Дональдом Трампом выступят вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг Кирка, и государственный секретарь Марко Рубио.

Белый дом передает, что Трамп наблюдает за панихидой из специально оборудованной ложи на стадионе. Он находится за пуленепробиваемым стеклом и готовится к своей речи.

Ранее стало известно, что в американском городе Финикс будут усилены меры безопасности вокруг стадиона, где состоятся памятные мероприятия в честь убитого активиста и консерватора США.

Напомним, глава Белого дома отметил заслуги Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше