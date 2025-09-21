Дочь певца Турецкого Эммануэль отдала мошенникам семейные сбережения: вот чем угрожали девушке

По словам Эммануэль, афера началась со звонка о якобы доставке на её имя, для получения которой нужно было назвать код. После этого мошенники действовали по уже не раз опробованной схеме: убедили девушку, что от её имени на Госуслугах якобы оформлена доверенность на имя некоего экстремиста и ей и её родителям якобы угрожает уголовное дело.