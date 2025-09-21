Дочь певца Турецкого Эммануэль отдала мошенникам семейные сбережения: вот чем угрожали девушке

Дочь российского певца Михаила Турецкого Эммануэль отдала аферистам собственные сбережения и деньги из сейфа родителей. Девушка выложила в социальную сеть видео, в котором рассказала, как в течение суток находилась под воздействием мошенников: злоумышленники не разрешали ей ни с кем контактировать и выходить из дома и заставляли делать обыск в собственном жилье.
По словам Эммануэль, афера началась со звонка о якобы доставке на её имя, для получения которой нужно было назвать код. После этого мошенники действовали по уже не раз опробованной схеме: убедили девушку, что от её имени на Госуслугах якобы оформлена доверенность на имя некоего экстремиста и ей и её родителям якобы угрожает уголовное дело.
«Мне запрещали выходить из дома. Я была с ними на связи 24 часа в сутки. Меня заставили на камеру делать обыск моего дома, в тайне пытаться узнавать информацию, где недвижимость, где могут лежать деньги», — сказала Эммануэль, предположив, что мошенники применили к ней технику гипноза. Только пообщавшись со своим молодым человеком, она поняла, что её обманули аферисты.
Инцидент произошёл 18 сентября. Эммануэль не раскрыла, сколько денег она передала курьеру злоумышленников. Девушка уже написала заявление в полицию.
