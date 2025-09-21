SIC Noticias: Португалия признала государство Палестина

Власти Португалии признала государственность Палестины, информирует SIC Notícias.
Португальский телеканал ссылается на соответствующие слова министра иностранных дел страны Паулу Ранжеля. В материале также сказано, что Лиссабон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта «на основе двух государств».
Кроме того, журналисты рассказали, что Палестину намерены признать Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.
Палестину признали около 150 стран Организации Объединённых Наций.
Против признания выступают Израиль и Соединённые Штаты. Ранее сообщалось, что израильская сторона пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины. В частности, израильская сторона грозит сокращением обмена разведданными.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан.