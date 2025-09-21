Ричмонд
SIC Noticias: Португалия признала государство Палестина

Лиссабон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Власти Португалии признала государственность Палестины, информирует SIC Notícias.

Португальский телеканал ссылается на соответствующие слова министра иностранных дел страны Паулу Ранжеля. В материале также сказано, что Лиссабон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта «на основе двух государств».

Кроме того, журналисты рассказали, что Палестину намерены признать Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.

Палестину признали около 150 стран Организации Объединённых Наций.

Против признания выступают Израиль и Соединённые Штаты. Ранее сообщалось, что израильская сторона пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины. В частности, израильская сторона грозит сокращением обмена разведданными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше