Более 20 рейсов задержаны в сочинском аэропорту

Залы ожидания в аэропорту Сочи. Видео © SHOT.
По словам пассажиров, залы ожидания оказались переполненными, свободных мест не хватает. Люди ждут вылетов, сидя на полу. Зал повышенной комфортности также полностью занят, туда временно не пускают новых посетителей.
Задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ереван, Стамбул, Душанбе, Махачкалу, Пермь и другие города. Сроки возобновления вылетов пока не уточняются. Жители Ейска, Анапы и ряда других населённых пунктов Краснодарского края сообщали о звуках, похожих на пролёт беспилотников.
Напомним, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены в 21:30 по московскому времени. Как отметили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.