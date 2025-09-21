Названа страшная «побочка» от употребления парацетамола при беременности

Власти США готовятся официально объявить парацетамол (ацетаминофен) одной из главных причин резкого возросшего числа случаев детского аутизма в стране. В администрации президента Дональда Трампа и Минздраве отмечают, что риск заболевания возрастает при приеме препарата во время беременности, сообщает газета The Washington Post.
Издание отмечает, что сейчас эксперты вновь анализируют результаты прошлых исследований. Специалисты хотят предостеречь женщин от употребления парацетамола и использовать его только в экстренных случаях.
На фоне этого негативного тренда администрация Трампа собирается заявить о способе лечения детского аутизма, который до этого считали неизлечимым. По данным американских властей, такой целебной способностью обладает лейковин или фолиновая кислота.
Ранее Трамп заявлял, что рост числа заболеваний аутизмом может быть связан с вакцинацией. По официальным сведениям, за последние 25 лет статистика увеличилась в 5 раз. Если в 2000 году фиксировался один случай из 150 детей, то сегодня каждый 31-й восьмилетний ребенок страдает этим недугом.
