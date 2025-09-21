Названа страшная «побочка» от употребления парацетамола при беременности

Ранее Трамп заявлял, что рост числа заболеваний аутизмом может быть связан с вакцинацией. По официальным сведениям, за последние 25 лет статистика увеличилась в 5 раз. Если в 2000 году фиксировался один случай из 150 детей, то сегодня каждый 31-й восьмилетний ребенок страдает этим недугом.