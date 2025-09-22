Ричмонд
Что такое осеннее равноденствие

В 2025 году день осеннего равноденствия наступит 22 сентября в 21:19 по московскому времени. Именно в этот момент центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Для жителей столицы это означает официальное начало астрономической осени. После этой временной отметки темное время суток будет постепенно, но неуклонно увеличиваться, а солнце будет подниматься над горизонтом все ниже.

Осеннее равноденствие — это не просто календарная дата, а точный астрономический момент, когда Солнце в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. В этот день земная ось наклонена таким образом, что солнечные лучи падают на экватор под прямым углом, благодаря чему продолжительность дня и ночи на всей планете становится практически одинаковой.

Этот феномен знаменует собой начало астрономической осени в Северном полушарии и, соответственно, приход весны — в Южном. После этой точки световой день к северу от экватора начнет стремительно сокращаться, уступая место ночи, вплоть до зимнего солнцестояния в декабре. Для наших предков это был сакральный рубеж, важнейшая веха в годовом цикле, символизирующая завершение сбора урожая, подведение итогов и подготовку к темной, холодной половине года.

С точки зрения наблюдателя, в день равноденствия Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе. Интересно, что из-за атмосферной рефракции, которая «приподнимает» солнечный диск над горизонтом, фактическая продолжительность светового дня все же на несколько минут длиннее ночи.