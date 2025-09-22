Что можно, а что нельзя делать 22 сентября

Принимать гостей и делиться угощениями. Главная традиция дня — хлебосольство. Молодожены должны были накрыть щедрый стол, держать двери дома открытыми и угощать всех родственников и соседей. Считалось, что такое гостеприимство сулит молодой семье достаток и благополучие. Печь пироги. Хозяйки обязательно пекли круглые пироги, демонстрируя свое кулинарное мастерство. Угощая ими гостей, они «привлекали» в дом здоровье и процветание. Особой силой обладали пироги с капустой (на достаток) и с ягодами (на удачу в любви).Просить о рождении детей. Бездетные пары в этот день молились Иоакиму и Анне, которые сами познали радость родительства в преклонном возрасте. Существовал красивый обычай: такие семьи покупали сладости и шли в гости к друзьям, у которых есть дети, веря, что это поспособствует рождению собственного ребенка. Заготавливать дрова. Начиналась пора заготовки дров на зиму. Считалось, что дрова, припасенные именно в этот день, хорошо просохнут и будут давать больше тепла в морозы. Завершать полевые работы. Время совпадало с окончанием уборки урожая и началом его переработки: зерно мололи на муку, обдирали овес и ячмень. >>> Что делать из тыквы.