Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 сентября 2025 года

Чем заняться: 22 сентября — отличный день для налаживания контактов и работы в команде. Энергия Весов поможет вам проявить дипломатичность, что особенно полезно в переговорах или при разрешении конфликтов. Займитесь творческими проектами, особенно связанными с дизайном или искусством. Это также удачный день для обновления гардероба или внешнего вида — сходите к стилисту или в магазин за новой одеждой. Вечером устройте романтический ужин или встречу с близкими, чтобы укрепить отношения.