Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 22 сентября 2025 года

22 сентября 2025 года — день, когда Луна находится в фазе роста и пребывает в знаке Весов. Это благоприятное время для определённых работ на дачном участке, так как растущая Луна способствует активному развитию надземной части растений, а Весы, как воздушный знак, благоприятствуют эстетическим и гармонизирующим работам, связанным с красотой сада и огорода. В этот день можно сосредоточиться на задачах, которые улучшат внешний вид участка, укрепят здоровье растений и подготовят их к дальнейшему росту.