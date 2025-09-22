Ричмонд
Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 22 сентября 2025 года

22 сентября 2025 года — день, когда Луна находится в фазе роста и пребывает в знаке Весов. Это благоприятное время для определённых работ на дачном участке, так как растущая Луна способствует активному развитию надземной части растений, а Весы, как воздушный знак, благоприятствуют эстетическим и гармонизирующим работам, связанным с красотой сада и огорода.

Основные работы в саду и огороде 22 сентября 2025 года.

1. Посадка и пересадка декоративных растений.

Растущая Луна в Весах — идеальное время для работы с декоративными культурами, которые украшают ваш участок. Весы покровительствуют цветам, поэтому 22 сентября отлично подходит для посадки или пересадки многолетних и однолетних цветочных культур.

Что делать:

Высаживайте луковичные цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, крокусы или гиацинты, для весеннего цветения. Подготовьте для них рыхлую, хорошо дренированную почву, добавив компост или немного песка.