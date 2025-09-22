Что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия 22 сентября 2025 года, когда день уравнивается с ночью

В 2025 году в Беларуси и по всему миру день осеннего равноденствия отметят 22 сентября. Речь идет про астрономическое явление, связанное с пересечением Солнца небесного экватора. В частности, с переходом Северного полушария в Южное. А еще день уравнивается с ночью. «КП» узнала, что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия.