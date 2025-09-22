Что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия 22 сентября 2025 года, когда день уравнивается с ночью

В 2025 году в Беларуси и по всему миру день осеннего равноденствия отметят 22 сентября. Речь идет про астрономическое явление, связанное с пересечением Солнца небесного экватора. В частности, с переходом Северного полушария в Южное. А еще день уравнивается с ночью. «КП» узнала, что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия.
День осеннего равноденствия, что нельзя делать.
Не рекомендуется хвастаться своими успехами. Считалось, что подобное может привести к сложным испытаниям в жизни. Кроме того, на данный день старались не планировать поездок на дальние расстояния. Предки считали, что в пути могут возникнуть сложности.
День осеннего равноденствия, что можно делать.
По традиции, в указанную дату обязательно старались записать все свои страхи и неудачи на листик, а затем еще сжечь. Считалось, что в день осеннего равноденствия Солнце обладает необычайной силой и может привлечь в жизнь благоприятные события.
День осеннего равноденствия, народные приметы.
Согласно приметам, большое количество желудей говорит о большом количестве снега на Рождества. В том случае, если 22 сентября солнечно, то холода наступят нескоро.
Тем временем Минтруда сказало про бесплатное питание и проезд для школьников в Беларуси.
Кстати, Белстат сказал, на что белорусы стали тратить больше денег.
Ранее адвокат сказала, могут ли белорусы вскрыть товар в магазине, планируя его купить.