Что можно и нельзя делать в день Акима и Анны 22 сентября на Поднесеньев день

Православная церковь 22 сентября вспоминает родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анну. В народе празднуют день Акима и Анны. А еще есть название Поднесеньев день. Все дело в том, что 22 сентября молодожены своим близким подносили разные угощения.