Что можно и нельзя делать в день Акима и Анны 22 сентября на Поднесеньев день

Собрали приметы и запреты на 22 сентября, когда отмечают день Акима и Анны.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 22 сентября вспоминает родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анну. В народе празднуют день Акима и Анны. А еще есть название Поднесеньев день. Все дело в том, что 22 сентября молодожены своим близким подносили разные угощения.

Что нельзя делать 22 сентября.

Не следует путешествовать, а также планировать переезды. Подобное может обернуться проблемами со здоровьем. Нельзя оставлять на столе кошелек, так как могу начаться финансовые сложности.

Что можно делать 22 сентября.

По традиции, в названную дату молодожены оставляли дверь в своем доме открытой, ждали родственников и угощали их. Как правило, хозяйки пекли пироги, чтобы показаться свое мастерство.

Согласно приметам, выпавший снег говорит о плохом урожае в следующем году. В том случае, если большое количество паутины, то ждали морозной зимы.

