Народный календарь. Как охотникам привлечь удачу 25 сентября

Православные 25 сентября чтут память священномученика Автонома, который в IV веке служил епископом в Италии. Проповедник обратил в христианство столько людей, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм.
Римский император Диоклетиан, поощрявший гонения на христиан, велел схватить Автонома, но святителю удалось скрыться. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его подопечные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого.
В народе Автонома прозвали Артамоном Змеевиком, так как в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.
Эта дата также считается важной для охотников. Они считали, что если убить на Артамона хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.
Приметы погоды:
Много желтых листьев на деревьях — к ранней и долгой осени.
Если дождь пошел, то зима будет затяжной.
Если крот вырыл нору с северной стороны — к теплой зиме, с юга — к холодной, с запада — к сырой и снежной, а с востока — к сухой.
Если на дубе много желудей, зима будет теплой, а лето — плодородным.
Именины отмечают: Никодим, Юлиан, Федор, Алексей, Альберт, Афанасий, Даниил, Семен.