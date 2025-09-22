День раскрашивания серости и День хоббита: какие праздники отмечают в России и мире 22 сентября

В день белого шоколада те, кто его любят, готовят или покупают различные десерты на его основе и даже создают с ним напитки. Также в этот праздник можно узнать историю и интересные факты о белом шоколаде. Известно, например, что впервые его изготовили в Швейцарии в 1875 году.