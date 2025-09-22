День раскрашивания серости и День хоббита: какие праздники отмечают в России и мире 22 сентября

22 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День раскрашивания серости, День хоббита и День белого шоколада.
День раскрашивания серости.
День раскрашивания серости создан, чтобы поднимать настроение людям во время пасмурной осенней погоды. В этот праздник в некоторых городах стены зданий красят в яркие цвета, на них рисуют граффити, а также вешают украшения. Также в эту дату устраиваются красочные уличные фестивали.
День хоббита.
День хоббита был учрежден в 1978 году по инициативе Американского общества толкинистов — поклонников творчества писателя Джона Толкина. В этот праздник фанаты читают книги и смотрят фильмы о фэнтезийной вселенной писателя, устраивают тематические вечеринки и многое другое.
День белого шоколада.
В день белого шоколада те, кто его любят, готовят или покупают различные десерты на его основе и даже создают с ним напитки. Также в этот праздник можно узнать историю и интересные факты о белом шоколаде. Известно, например, что впервые его изготовили в Швейцарии в 1875 году.