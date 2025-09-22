«Издание неопубликованных произведений Добронравова — моя важная задача»

Это чувство благодарности за многие годы совместной работы, радости творчества и счастья совместного пути. Каждый концерт — это память о нем. В наших песнях и в нашей музыке звучат два наших голоса, выражены наши мысли, взгляды, понимание жизни. Мы ничего не приукрашивали и не выдумывали, просто жили. Говорили и писали о близких темах, о наших людях — о нашей великой России. Я рада, что у наших песен сложилась такая счастливая судьба и что в них продолжает звучать голос Николая Николаевича.