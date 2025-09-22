«Издание неопубликованных произведений Добронравова — моя важная задача»

Народная артистка СССР, композитор и автор песен Александра Пахмутова в 95 лет хочет издать неопубликованные стихи своего супруга и соавтора Николая Добронравова. Поэта не стало два года назад. 22 сентября Александра Николаевна выйдет на сцену Зала церковных соборов, чтобы лично почтить память мужа. О том, с какими мыслями будет играть знаменитые композиции, созданные в их творческом тандеме, и что слушает сама Пахмутова, она рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Каждый концерт — это память о нем».
— Александра Николаевна, 22 сентября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя пройдет творческий вечер памяти выдающегося поэта-песенника, вашего супруга Николая Добронравова. Вы были вместе 67 лет, и за это время в творческом тандеме написали более 400 песен, многие из которых вошли в золотой фонд российской культуры. С какими чувствами вы выйдете на сцену в этот день?
— Это волнительное событие, наполненное глубокими эмоциями. Мы прожили вместе много лет, создавая музыку и стихи, — смотрели всегда в одном направлении. Николай Николаевич ушел от нас два года назад, оставив неизгладимый след в истории русской культуры. Его песни продолжают жить в сердцах людей, становятся частью нашего общего наследия.
Это чувство благодарности за многие годы совместной работы, радости творчества и счастья совместного пути. Каждый концерт — это память о нем. В наших песнях и в нашей музыке звучат два наших голоса, выражены наши мысли, взгляды, понимание жизни. Мы ничего не приукрашивали и не выдумывали, просто жили. Говорили и писали о близких темах, о наших людях — о нашей великой России. Я рада, что у наших песен сложилась такая счастливая судьба и что в них продолжает звучать голос Николая Николаевича.
Для меня этот вечер — еще одна возможность отдать дань уважения моему супругу, другу, соратнику и единомышленнику.
— Николай Николаевич написал стихи для многих легендарных песен. «Как молоды мы были» звучала в исполнении Александра Градского, «Надежду» пела Алла Герман, «Мелодию» — Муслим Магомаев. А остались ли его неизданные стихи и были ли у вас мысли их когда-нибудь опубликовать, а может, даже написать новую песню на какое-нибудь из них?
— Николай Николаевич оставил огромное поэтическое наследие, большая часть которого известна широкой публике. Но да, действительно, существуют некоторые неопубликованные стихотворения, написанные Николаем Николаевичем в разные периоды жизни. Среди них есть как короткие заметки, прообразы будущих стихотворений, так и законченные композиции, которые он не успел оформить окончательно. Издание неопубликованных произведений Николая Добронравова стало для меня важной задачей.
«Россия всегда славилась талантливыми людьми».
— У вас множество государственных наград, включая звания Героя Труда, народной артистки СССР, почетного гражданина нескольких городов. Вас называют звездным композитором и живой легендой. Как вы сами к этому относитесь?
— Я обыкновенный человек, как и миллионы людей в нашей стране. Самое главное — честно трудиться! Моя жизнь была тесно связана с музыкой с раннего детства. Я благодарна своим родителям, они сделали всё для того, чтобы я посвятила свою жизнь музыке. Сейчас я нахожу вдохновение в воспоминаниях, музыке и поддержке близких и зрителей.
— А какую музыку вы слушаете сейчас, когда остаетесь наедине с собой?
— Особое значение для меня имеют произведения классической музыки, которые сопровождают меня на протяжении всей жизни. Важное место в моем сердце занимает классическая музыка. Это и Петр Ильич Чайковский, и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и Вольфганг Амадей Моцарт, и Ференц Лист, и Фредерик Шопен, и Исаак Осипович Дунаевский. И многие-многие другие великие музыканты, созидатели и творцы великой музыки. Конечно же, важное место в моей жизни занимает советская песня.
— Не секрет, что темп жизни в современном мире сильно увеличился. Особенно это чувствуется в мегаполисах. Люди постоянно куда-то бегут, информация поступает со всех сторон. Есть ощущение, что и музыка стала мгновенной, быстрой. Можно ли в ней найти ту же глубину, что и в песнях, которые рождались десятилетиями назад?
— Современная музыка действительно отличается своей быстротой и доступностью. Это создает определенную динамику, которая привлекает молодое поколение и отражает их стремительный образ жизни. Однако глубина музыки не всегда зависит от времени ее создания. Глубина — это результат искренности, эмоциональной насыщенности и мастерства композитора и исполнителя. У нас такая страна — с высокой концентрацией дарований, где талантливые люди были, есть и обязательно будут!
Говорю откровенно: какими бы ни были изменения или веяния моды — настоящее искусство вечно. Россия всегда славилась талантливыми людьми. Возможно, прямо сейчас среди нас растет ребенок, который однажды удивит мир своим музыкальным талантом. Уверена в этом!