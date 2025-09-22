В России началась астрономическая осень

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. День осеннего равноденствия станет началом астрономической осени в России и других странах Северного полушария. 22 сентября продолжительность дня и ночи сравняются, после чего темного времени в сутках россиян будет становиться все больше, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.