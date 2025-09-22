Календарь на 22 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

22 сентября наступает осеннее равноденствие — пора морально готовиться к зиме и к тому, что световой день будет становиться все короче. В мире сегодня праздник у поклонников мохноногих обитателей толкиновского Средиземья. Православные христиане вспоминают родителей Девы Марии. Какие еще праздники и памятные события отмечают 22 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 22 сентября.
* ~День осеннего равноденствия~
Этот день знаменует начало астрономической осени в Северном полушарии. Равноденствие наступает, когда Солнце находится прямо перпендикулярно по отношению к земному экватору, благодаря этому оба полушария освещаются одинаково, а день и ночь становятся практически равными по продолжительности. После осеннего равноденствия световой день начинает стремительно сокращаться.
Дата равноденствия не фиксирована, она изменяется примерно каждые два года. К примеру, в 2026-м и 2027-м она выпадет на 23 сентября. Подобные сдвиги происходят из-за несоответствия между реальным временем, которое Земля тратит на полный оборот вокруг Солнца, и летоисчислением, принятым в григорианском календаре. На один полный оборот вокруг оси требуется 365,25 дня, тогда как календарный год насчитывает 365 дней.
* ~Всемирный день без автомобиля~
Главная цель праздника заключается в том, чтобы напомнить обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для экологии, ведь выхлопные газы загрязняют воздух, поднимаются в атмосферу и приводят к образованию смога. День без автомобиля впервые был проведен в 1973 году в Швейцарии. В связи с топливным кризисом власти страны призвали граждан отказаться от автотранспорта на четыре дня. С тех пор инициатива распространилась не только в Европе, но и в мире. В этот день проводятся велопробеги и образовательные акции для популяризации экологически чистых видов транспорта.
* ~День хоббита~
Праздник придумали фанаты творчества британского писателя Джона Р. Р. Толкина. Выбор даты пал на 22 сентября, потому что по сюжету в этот день свой день рождения празднуют одни из самых известных обитателей Средиземья — хоббиты Бильбо и Фродо Бэггинсы. В честь Дня хоббита поклонники писателя наряжаются в костюмы, поют, танцуют, смотрят экранизации «Хоббита» и «Властелина колец» и читают вслух любимые главы из книг. Традиционно к празднику присоединяются библиотеки, где проходят лекции о литературном новаторстве и неповторимом стиле Толкина.
* ~Всемирный день защиты слонов~
Этот праздник был учрежден по инициативе природоохранных организаций, обеспокоенных стремительным сокращением популяции слонов по всему миру. Основной причиной их исчезновения остается нелегальная охота, которая ставит под угрозу выживание обоих видов — как азиатских, так и африканских слонов. Но усилия зоозащитников приносят плоды: начиная с 2011 года, благодаря активным мерам азиатских и африканских стран по борьбе с браконьерством, его уровень заметно снизился.
* ~Всемирный день носорога~
Главная цель этого праздника — обратить внимание на катастрофическое сокращение популяции носорогов. В дикой природе их осталось меньше 30 тысяч, и все они относятся к одному из пяти видов: яванскому, суматранскому, индийскому, черному или белому. Ситуация с северными белыми носорогами наиболее трагична — на планете остались всего две самки, из-за чего вид считается функционально вымершим. Но ученые не сдаются и пытаются восстановить его, используя технологии искусственного оплодотворения.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 сентября в других странах.
День независимости — Болгария. Праздник приурочен к провозглашению независимости суверенного Болгарского царства. До этого Болгария долгое время была княжеством и формально считалась вассалом Османской империи, что вынуждало болгарского князя просить одобрения турецкого султана во всех внешнеполитических актах.
День бизнес-леди — США. Праздник посвящен деловым женщинам, формирующим экономику США. В этот день женщины-предприниматели делятся историями успеха в соцсетях и рассказывают о своих достижениях. По этому случаю принято поздравлять работниц различных сфер, связанных с бизнесом.
Религиозные праздники 22 сентября.
День памяти праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы.
Супруги Иоаким и Анна жили в Назарете Галилейском, до глубокой старости они не имели детей и горячо молились о даровании им потомства. По прошествии более 50 лет совместной жизни у них родилась дочь, которой было суждено благословить весь род человеческий. Дева Мария появилась на свет в Иерусалиме. До трехлетнего возраста она жила в доме своих родителей, а затем была приведена Иоакимом и Анной в храм господень, где воспитывалась до совершеннолетия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, так как они были предками Христа по плоти.
Народные праздники и приметы 22 сентября.
Аким и Анна, или День рожениц.
День, когда церковь чтит память родителей Девы Марии, в народе называли Аким и Анна. Святые считались покровителями рожениц и бездетных женщин. На Руси в этот день отдавали дань уважения повивальным бабкам. Также принято было поздравлять молодых матерей. Женщины, которые еще не завели детей, молились Акиму и Анне о даровании им потомства. Существовала еще одна традиция: молодые родители или бездетные новобрачные закладывали саженец в землю, символизирующий зачатие.
Приметы.
Следует выбросить из дома хлам, чтобы освободить место для удачи;
В дом рекомендуется принести веточку рябины, чтобы привлечь благополучие;
Если кому-то в этот день пожелать зла, то оно обязательно вернется отправителю.
Какие исторические события произошли 22 сентября.
* 1839 год — состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве. Строительство началось в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.
* 1862 год — президент США Авраам Линкольн объявил об отмене рабства в Америке.
* 1908 год — Болгария получила независимость от Османской империи.
* 1951 год — в Швеции запретили поцелуи в общественных местах.
* 1980 год — началась ирано-иракская война, длившаяся восемь лет.
* 1986 год — в США начался показ комедийного телесериала «Альф».
* 1994 год — состоялась премьера первого эпизода телесериала «Друзья».
* 2006 год — для исследований в области физики Солнца запущен в космос японский научный спутник Hinode.
Дни рождения и юбилеи 22 сентября.
* В 1869 году родился Петр Краснов — один из руководителей Белого движения в годы гражданской войны.
* В 1882 году родился Вильгельм Кейтель — начальник Верховного командования вермахта в годы Второй Мировой войны.
* В 1893 году родился Алексей Лосев — русский философ, антиковед и филолог.
* В 1900 году родился Сергей Ожегов — советский лингвист, составитель толкового словаря русского языка.
* В 1901 году родилась Надежда Аллилуева — вторая жена Иосифа Сталина.
* В 1938 году родился Дин Рид — американский исполнитель, получивший широкую известность в СССР.
* В 1940 году родилась Анна Карина — датская и французская актриса, первая жена режиссера Жан-Люка Годара.
Кто отмечает день рождения.
* 68 лет исполняется Нику Кейву — австралийскому рок-музыканту, лидеру группы Nick Cave and the Bad Seeds.
* 52 года исполняется Марии Голубкиной — российской актрисе и радиоведущей. Дебютировала на экране и полюбилась зрителям благодаря роли в фильме «Ребро Адама».
* 49 лет исполняется Роналдо Луис Назариу ди Лима, более известному как Роналдо — бразильскому футболисту, двукратному чемпиону мира, двукратному обладателю Кубка Америки.
* 38 лет исполняется Тому Фелтону — британскому актеру, который прославился ролью Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.