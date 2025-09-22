Календарь на 22 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Супруги Иоаким и Анна жили в Назарете Галилейском, до глубокой старости они не имели детей и горячо молились о даровании им потомства. По прошествии более 50 лет совместной жизни у них родилась дочь, которой было суждено благословить весь род человеческий. Дева Мария появилась на свет в Иерусалиме. До трехлетнего возраста она жила в доме своих родителей, а затем была приведена Иоакимом и Анной в храм господень, где воспитывалась до совершеннолетия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, так как они были предками Христа по плоти.