Моди призвал жителей Индии отказаться от товаров зарубежного производства

Премьер Индии призвал граждан двигаться к самодостаточности и увеличить собственное производство.

Источник: Комсомольская правда

Индия должна увеличивать производство собственных товаров в стране и двигаться таким образом к самодостаточности. Об этом заявил глава индийского правительства Нарендра Моди. Он призвал граждан не покупать товары, произведённые за пределами страны.

«Премьер-министр Моди повторил свой призыв продвигать свадеши (коренные) продукты, призвав граждан двигаться к самодостаточности и снизить зависимость от товаров иностранного производства», — пишет издание The India Today, подчеркнув, что подобные высказывания Моди связаны с торговыми разногласиями с США.

Ранее США призвали Индию отказаться от нефти из РФ для заключения торговой сделки.

Как Индия разочаровалась в США, читайте здесь на KP.RU.

Накануне сообщалось, что США намерены включить в переговоры с Индией по тарифам на индийский импорт вопрос о закупках Нью-Дели российской нефти.

