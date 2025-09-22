Ричмонд
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку в Аризоне из отдельной ложи

В Госдепе заявили, что администрация США приехала на панихиду в полном составе.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп находится на стадионе State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по активисту Чарли Кирку, проинформировала помощник Трампа Марго Мартин.

«Президент Дональд Трамп и Эрик Трамп прибыли, чтобы почтить жизнь Чарли Кирка», — написала она на своей странице в соцсети X*.

Кроме того, Мартин опубликовала снимок, на котором Трамп и его сын находятся в отдельной ложе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа приехала на панихиду по Кирку в полном составе.

Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск опубликовал кадры со стадиона State Farm в Аризоне.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

