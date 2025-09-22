Ричмонд
Росавиация: В аэропорту Волгограда введены ограничения

В целях безопасности аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на работу волгоградского аэропорта введены в ночь на понедельник 22 сентября.

Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Волгоград .Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства.

Работа аэропорта ограничена в целях обеспечения безопасности полётов, добавили в Росавиации.

За несколько часов до этого сообщалось, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также сообщалось, что в Севастополе успешно отразили атаку ВСУ вечером 21 сентября. Сбито три вражеских беспилотника.

Тем временем глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал уточнённые данные по погибшим и пострадавшим в результате атаки украинских БПЛА на санаторий Форос. Он сообщил, что погибли три человека, различные ранения и травмы получили шестнадцать.

