Дочь Михаила Турецкого лишилась 6 миллионов рублей из-за мошенников

Дочь Михаила Турецкого Эммануэль потеряла не менее 6 миллионов рублей из-за мошенников. В сентябре ей позвонили якобы из службы доставки, а потом перевели разговор в Zoom, где с ней общались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь». Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.