Дочь Михаила Турецкого лишилась 6 миллионов рублей из-за мошенников

Эммануэль сама не заметила, как назвала код из смс. В итоге аферисты убедили её, что она перевела деньги украинскому экстремисту. Девушка передала собственные сбережения и часть средств отца. Её заставляли декларировать семейные накопления, чтобы «избежать обыска».
Только после разговора с молодым человеком девушка поняла, что стала жертвой мошенников и рассказала о случившемся семье. Михаил Турецкий отнёсся к инциденту сдержанно, подчеркнув наивность и открытость дочери.
А ранее в Санкт-Петербурге мошенники обманом похитили у пенсионерки золотые слитки на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Они заставили жертву оформить доверенность на незнакомую женщину. После потерпевшая отправилась в банковское отделение, где приобрела золотые слитки на 4 417 125 рублей и передала их злоумышленнице.