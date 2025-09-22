Ричмонд
Тысячи людей собрались на панихиду по погибшему Чарли Кирку в Аризоне

Спортивная арена State Farm в Аризоне, вмещающая до 73 тысяч человек, практически полностью заполнена на панихиде по погибшему политику и активисту Чарли Кирку. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщил пул журналистов Белого дома.

Согласно данным пресс-пула, на стадионе осталось всего 100−200 свободных мест в секторах с ограниченным обзором сцены.

На церемонии прощания глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз отметила, что победу президенту США Дональда Трампа на выборах обеспечили молодые избиратели, многие из которых впервые участвовали в политической жизни. Она назвала их «армией» Кирка.

В связи с мероприятием были усилены меры безопасности: подъезды к стадиону перекрыты полицией, прилегающая территория патрулируется, а парковка обнесена двухметровым забором, передает РИА Новости.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.

