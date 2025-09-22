Банки обязаны возвращать украденные мошенниками деньги. Но здесь есть подводные камни

Обратиться в банк. Нужно как можно скорее позвонить в банк, со счёта которого был совершён перевод, и сообщить специалистам о мошенничестве. Сообщить о происшествии в Центробанк. Банк России собирает обращения обо всех преступлениях в финансовой сфере и может помочь в расследовании дела. Написать заявление в полицию. Это можно сделать как при личном визите в отделение полиции, так и онлайн на официальном сайте МВД. К заявлению необходимо приложить банковскую выписку о движении средств на счёте и описать как можно больше подробностей произошедшего. Нанять юриста. Если речь идёт о значительной сумме ущерба, лучше всего обратиться за помощью к опытному специалисту. Подать иск в суд. Если мошенники украли до 50 тысяч рублей, иск о неосновательном обогащении подаётся в мировой суд, при большей сумме — в районный суд. Если речь идёт о значительном ущербе, нужно обратиться в прокуратуру лично или отправить заявление заказным письмом. Найти других пострадавших. Коллективный иск привлекает больше внимания, помогает снизить расходы на юридическую помощь и повышает шансы на успешное раскрытие дела.