Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака БПЛА не повлияла на работу санаторно-курортной сферы Крыма

Министерство поддерживает связь с руководством санатория «Форос».

Источник: Комсомольская правда

Санаторно-курортная отрасль Крыма продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство культуры республики через свой телеграм-канал.

«Работа санаторно-курортной отрасли Республики Крым ведется в штатном режиме. Для туристов и жителей полуострова действует горячая линия Министерства туризма», — говорится в сообщении.

Министерство поддерживает связь с руководством санатория «Форос», на территории которого были повреждены объекты в результате атаки БПЛА.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в поселке Форос, расположенном у границы с Севастополем, удар вражеских БПЛА привел к повреждениям нескольких объектов санатория и здания школы. По данным Минобороны, 15 человек получили травмы, есть двое погибших.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше