Атака БПЛА не повлияла на работу санаторно-курортной сферы Крыма

Санаторно-курортная отрасль Крыма продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство культуры республики через свой телеграм-канал.
«Работа санаторно-курортной отрасли Республики Крым ведется в штатном режиме. Для туристов и жителей полуострова действует горячая линия Министерства туризма», — говорится в сообщении.
Министерство поддерживает связь с руководством санатория «Форос», на территории которого были повреждены объекты в результате атаки БПЛА.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в поселке Форос, расположенном у границы с Севастополем, удар вражеских БПЛА привел к повреждениям нескольких объектов санатория и здания школы. По данным Минобороны, 15 человек получили травмы, есть двое погибших.