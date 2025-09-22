В Волгограде задержан ряд авиарейсов

В волгоградской авиагавани введены ограничения.
В аэропорту Волгограда наблюдаются задержки воздушных судов в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили представители Росавиации Артем Кореняко и пресс-служба авиагавани.
«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов: четыре рейса задержаны. Два из которых, прибывающих в Волгоград, а также два рейса на вылет», — уточнили в волгоградском аэропорту.
Ранее в авиагавани Сочи отмечались задержки более 30 авиарейсов из-за введенных ограничений. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.