В Волгограде задержан ряд авиарейсов

В аэропорту Волгограда наблюдаются задержки воздушных судов в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили представители Росавиации Артем Кореняко и пресс-служба авиагавани.

«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов: четыре рейса задержаны. Два из которых, прибывающих в Волгоград, а также два рейса на вылет», — уточнили в волгоградском аэропорту.

Ранее в авиагавани Сочи отмечались задержки более 30 авиарейсов из-за введенных ограничений. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.